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Ünlü futbolcu Mustafa Yumlu'dan İdlib mesajı! ''Kefenimi giydim bekliyorum''

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Giriş Tarihi: 01.03.2020
ÜNLÜ FUTBOLCUDAN İDLİB MESAJI! ''KEFENİMİ GİYDİM...''

Denizlispor'un 32 yaşındaki deneyimli stoperi , maçının sona ermesinin ardından, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, 'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" açıklamasında bulundu.

'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında konuk ettiği BtcTurk 'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE O KARDEŞLERİMİZİN AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"

Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, 'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. 'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.

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