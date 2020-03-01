İdlib semalarında dikkat çeken görüntü! Mehmetçikten sevgilerle...
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Serakib-Neyrab üstünde komandolar tarafından çekilen bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Görüntüde, F-16'ların Mehmetçiğe sevgilerini gösterdiği kalp şeklinde bıraktığı iz görülüyor.
Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karada düzenlediği saldırılar sonucu İdlib'de 34 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejimine ait yüzlerce hedefi imha etti. Bu hedefler arasında Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Askeri Havaalanı gibi stratejik öneme sahip yerler de bulunuyor.
İDLİB SEMALARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından, Serakib-Neyrab üstünde komandolar tarafından çekilen bir görüntüyü paylaştı. Görüntünün Neyrab Askeri Havaalanının bombalandıktan sonra orada çekildiğini belirten Ağar, "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020'de yani bugün saat 17.00'de KOMANDOLARIMIZ tarafından çekildi. İdlib Serakib-Neyrab üstü. İlgili GÖREV SONRASI, görevi icta eden F-16'larımız karadaki MEHMETÇİKLERİMİZE SEVGİLERİNİ GÖNDERİRKEN" ifadelerini kullandı.
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