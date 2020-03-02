02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Diyarbakır'daki HDP binası önündeki eylemde 182'nci gün! Aile sayısı 109 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
EVLAT NÖBETİNDE SAYI ARTIYOR

'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu için ’den gelen ile birlikte 109 oldu.

'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu için 'den gelen ile birlikte 109 oldu.

il binası önüne gelen Fadime Aksu, 5 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Yavrumu bulmaya geldim. İnşallah yavrumu bulup gideceğim. Çalmadığım kapı kalmadı. Her yere gittim. Bilen de söylemedi. Bilmeyen de söylemedi. Orta 3'ü bitirmişti. Sabah ekmeğe yolladım. Dönüş olmadı. Bakkala gittim sordum. Hiç görmediğini söyledi. Gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir telefon aldım. Çocuğumu yoldan çıkardılar. Niye kendi çocuklarını yollamıyorlar dağlara. Eren, oğlum senden hiç vazgeçmedim. Deden bile öldü. Haberin yok. 5 yıldır resminle yatıp kalkıyorum. Sesimi duyuyorsan gel kuzum. Diyarbakır'a geldim senin için. Ne olursun gel" dedi.

Almanya'da evlat nöbeti başlattı! Kızımı istiyorum ALMANYA'DA EVLAT NÖBETİ BAŞLATTI! "KIZIMI İSTİYORUM"
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren ailelerden İdlib'deki hain saldırıya sert tepki: Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNİ SÜRDÜREN AİLELERDEN İDLİB'DEKİ HAİN SALDIRIYA SERT TEPKİ: "ESED REJİMİNİ LANETLİYOR VE KINIYORUZ"
Son dakika: Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler Esad’ın fotoğrafını ateşe verdi SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ HDP BİNASI ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER ESAD’IN FOTOĞRAFINI ATEŞE VERDİ
Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ: HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ 2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI! "RABB'İM REİSİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN