Son dakika: Diyarbakır'daki HDP binası önündeki eylemde 182'nci gün! Aile sayısı 109 oldu
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli’den gelen Fadime Aksu ile birlikte 109 oldu.Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu ile birlikte 109 oldu.
HDP il binası önüne gelen Fadime Aksu, 5 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Yavrumu bulmaya geldim. İnşallah yavrumu bulup gideceğim. Çalmadığım kapı kalmadı. Her yere gittim. Bilen de söylemedi. Bilmeyen de söylemedi. Orta 3'ü bitirmişti. Sabah ekmeğe yolladım. Dönüş olmadı. Bakkala gittim sordum. Hiç görmediğini söyledi. Gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir telefon aldım. Çocuğumu yoldan çıkardılar. Niye kendi çocuklarını yollamıyorlar dağlara. Eren, oğlum senden hiç vazgeçmedim. Deden bile öldü. Haberin yok. 5 yıldır resminle yatıp kalkıyorum. Sesimi duyuyorsan gel kuzum. Diyarbakır'a geldim senin için. Ne olursun gel" dedi.
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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ HDP BİNASI ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER ESAD’IN FOTOĞRAFINI ATEŞE VERDİ
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