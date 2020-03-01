Almanya'da evlat nöbeti başlattı! "Kızımı istiyorum"
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide T, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 20 yaşındaki kızı Nilüfer T'nin eve dönmesi amacıyla eylem başlattı. PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. kızını geri istiyor.
Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önündeki eyleme kızı Nilüfer'in fotoğrafı ile gelen acılı anne, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini belirten pankartlar açtı.
HER CUMA EYLEM DÜZENLEYECEK
Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada bundan böyle her cuma 16.00'da bir saatlik eylem düzenleyeceğini söyledi.
"MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"
Kızı Nilüfer'in 12 Kasım'dan bu yana eve gelmediğini belirten anne Maide T, kızının terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından kendilerinden koparıldığını ifade etti.
Kızının eve dönmesini sağlamak amacıyla bir mücadele başlattığını dile getiren Maide T. ''Kızım Nilüfer, terör örgütü yandaşlarınca kandırıldı. Kızıma ulaşamıyoruz. Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim." dedi.
"DEFALARCA TEHDİT ALDIM"
4 aydan bu yana kızını bulmaya çalıştığını anlatan Maide T. ''Beni tehdit ediyorlar. Ucunda ölüm de olsa çocuğumun geri gelmesi için her şeyi yapacağım. Defalarca tehdit aldım. Beni çağırdılar bir kafeye, güya önce yardım etme gayesiyle konuşmak için ama sonunda beni tehdit ettiler. Medyaya gidersen kızını göremezsin dediler, sizi 3 gün içerisinde öldürürüz dediler.'' diye konuştu.
Terör örgütü PKK elebaşlarına seslenen Maide T, ''Siz benim çocuğumu bozuk para gibi harcamak istiyorsunuz ancak ben çocuğumun harcanmasına izin vermeyeceğim. Ben bu mücadelemi her ne pahasına olursa olsun sürdüreceğim.'' ifadelerini kullandı.
Eylemde kızına da seslenen hüzünlü anne, ''Kızım 4 aydır Almanya dışındasın. 2 ay daha Almanya dışında kalırsan buradaki hakların bitecek. Hiç kimse için bunu yapmaya değmez lütfen evine dön.'' çağrısında bulundu.
ACILI ANNEDEN ÇAĞRI
Alman makamlarının kızı 18 yaş üstünde olduğu için bir şey yapamayacaklarını söylediğini aktaran Maide T. eyalet polisine başvurduğunu ancak reşit olması nedeniyle kızı hakkında arama kararı dahi çıkaramayacaklarını ifade ettiklerini belirtti.
Çocukları terör örgütü tarafından kandırılan diğer ailelere de seslenen Maide T. ''Avrupa'nın neresinde olursanız olun gelin hep beraber olalım ve çocuklarımızın arkasında duralım. Onların tekrar evlerine dönmeleri için beraber hareket edelim.'' diye konuştu.
Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı dernektekilerin kızının evden gitmesine neden olduğunu anlatan Maide T. ''Kızım buraya folklor çalışması adı altında geliyordu. Kızımın beynine girip kandırmışlar. Her okul çıkışında buraya geliyordu. Ben geldim buraya baktım üst katta odalara şifre girilerek giriliyor. Buralarda gençler maalesef kandırılıp başka Avrupa ülkelerine götürülüyorlar.'' şeklinde konuştu.
Tek kişilik eyleminde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e Almanca seslenen Maide T. ''Sayın Başbakan bana yardım edin. Kızımın geri getirilmesinde yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin.'' dedi.
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