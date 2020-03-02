KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. 14-20 Şubat tarihleri arasında yapılan tercih işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı! 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı için tercihler 14-20 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı tercih yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kişisel Twitter hesabı üzerinden KPSS 2020/4 Tercih Sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada ''Kıymetli adaylarımız, 2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim.'' demişti.
KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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