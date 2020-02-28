Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren ailelerden İdlib'deki hain saldırıya sert tepki: "Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz"
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hava saldırısını düzenleyen Esed rejimi unsurlarına tepkisini dile getirdi. Şehmus Kaya isimli vatandaş: "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyan aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası girişindeki merdivenlerde toplandı.
"KAHROLSUN ESED"
"Kahrolsun Esed", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları atan aileler adına açıklama yapan baba Şehmus Kaya, saldırıya tepkisini dile getirerek "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz." dedi.
"Vatan sağ olsun" diyen Kaya, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa diledi.
Baba Şevket Altıntaş da 33 askerin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Ciğerimiz 33 yerden parçalandı. Halkımızı Fetih Suresi okumaya davet ediyorum." diye konuştu.
Aileler, açıklamanın ardından şehitler için dua etti, asker selamı vererek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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