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Son dakika: Füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
SINIRDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Son dakika haberine göre; 'nin kentinde 33 askerin edildiği alçak saldırının ardından sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının 'ye çevrildiği görüldü.

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

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