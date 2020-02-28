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Son dakika: BM'den flaş Türkiye çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BM'DEN FLAŞ TÜRKİYE ÇAĞRISI

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda 'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ve İdlib'deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Baloch, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin komşu ülkelerine Suriye'den gelen sivillerin "kabul edilmesi" çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, "Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baloch, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlere ilişkin ise "Bu konuda bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Sınır hattında görünür bir hareketliliğe dair de bize ulaşan bir rapor yok." bilgisini paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de İdlib'e yönelik sınır ötesi insani yardımlara ilişkin herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

Laerke, bununla beraber yılın ilk 2 ayında 2 bin tırdan fazla insani yardımı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.

Aralık 2019'dan bu yana İdlib'den 1 milyona yakın sivilin yerinden edildiğini anımsatan Laerke, sivillerin içinde bulunduğu insani koşullarla ilgili "Kesinlikle korkunç şartlar içindeler. Bu trajik bir durum." ifadesini kullandı.

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