Türk hackerlar Rusya Savunma Bakanlığının sitesini hackledi
Son dakika haberine göre; Türk hackerlar, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi. Türk hackerlar, sayfada İstiklal Marşı videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını paylaştı.
Türk hackerlar Rusya'nın en güvenli bölgesine saldırı gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesini hackleyen Türk hackerlar sitede Türk bayrağı dalgalandırdı. Hackerlar, ''Her Türk asker doğar'' sözlerini ise sitenin ortasına yerleştirdi.
SAYFADA İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞTILAR
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinin alt domaininin az önce ele geçirilmesiyle Türk hackerlar bir kez daha kendilerini gösterdi. İdlib'de yaşanan acı olay sonrasında Rusya ile Türkiye arasındaki gelişmelerden dolayı böyle bir adım attığı düşünülen hackerlar, sitede bir de İstiklal Marşı paylaştı.
İnternet tarayıcısının sekmeler bölümünde yer alan ve ele geçirilen internet sitesine ait olan kısımda ise dalgalanan bir bayrak ve hemen yanında "TSK BURADA" yazısı beliriyor.
Konu hakkına henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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