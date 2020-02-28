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Türk hackerlar Rusya Savunma Bakanlığının sitesini hackledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
TÜRK HACKERLAR RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞININ SİTESİNİ HACKLEDİ

Son dakika haberine göre; Türk hackerlar, Federasyonu'nun 'na ait internet sitesini hackledi. Türk hackerlar, sayfada videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını paylaştı.

Türk hackerlar 'nın en güvenli bölgesine saldırı gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesini hackleyen Türk hackerlar sitede Türk bayrağı dalgalandırdı. Hackerlar, ''Her Türk asker doğar'' sözlerini ise sitenin ortasına yerleştirdi.

SAYFADA İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞTILAR

Rusya Federasyonu 'na ait resmi internet sitesinin alt domaininin az önce ele geçirilmesiyle Türk hackerlar bir kez daha kendilerini gösterdi. 'de yaşanan acı olay sonrasında Rusya ile arasındaki gelişmelerden dolayı böyle bir adım attığı düşünülen hackerlar, sitede bir de paylaştı.

İnternet tarayıcısının sekmeler bölümünde yer alan ve ele geçirilen internet sitesine ait olan kısımda ise dalgalanan bir bayrak ve hemen yanında " BURADA" yazısı beliriyor.

Konu hakkına henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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