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Son dakika: Esad'ın generali Burhan Rahmun ve yüzlerce militanı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
ESAD'IN GENERALİ VE YÜZLERCE MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; Esad rejiminin 'deki alçak saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında 'un da bulunduğu rejim askerleri öldürüldü.

'deki hain saldırı sonrasında, Esad rejimine misliyle karşılık verdi. Uçak, ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmişti.

Türk Hava Kuvvetlerinin Halep'e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında 'un da bulunduğu yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü belirtildi.

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TSK'ya ait SİHA'ların Cebel el-Zaviye'nin doğusunda üst düzey rejim askerlerinin de bulunduğu bir askeri toplantıya hava saldırısı düzenlediği ve Esad rejiminin 124. Alay komutanı Burhan Rahmun'la beraber yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü ortaya çıktı.

TSK TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM KOMUTANLARI

kaynaklarında yer alan bilgiye göre, aynı harekatta rejim güçlerinin iki önemli ismi olan Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati'nin de olduğu belirtiliyor.

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