Son dakika: Esad'ın generali Burhan Rahmun ve yüzlerce militanı öldürüldü
Son dakika haberine göre; Esad rejiminin İdlib'deki alçak saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında Tuğgeneral Burhan Rahmun'un da bulunduğu rejim askerleri öldürüldü.
İdlib'deki hain saldırı sonrasında, TSK Esad rejimine misliyle karşılık verdi. Uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmişti.
Türk Hava Kuvvetlerinin Halep'e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında Tuğgeneral Burhan Rahmun'un da bulunduğu yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü belirtildi.
TSK'ya ait SİHA'ların Cebel el-Zaviye'nin doğusunda üst düzey rejim askerlerinin de bulunduğu bir askeri toplantıya hava saldırısı düzenlediği ve Esad rejiminin 124. Alay komutanı Burhan Rahmun'la beraber yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü ortaya çıktı.
TSK TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM KOMUTANLARI
Suriye kaynaklarında yer alan bilgiye göre, aynı harekatta rejim güçlerinin iki önemli ismi olan Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati'nin de olduğu belirtiliyor.
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