29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İdlib'de yaralanan askerden duygu dolu paylaşım!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
İDLİB'DE YARALANAN ASKERDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM!

Son dakika haberine göre; 'nin kentinde Esad rejimin alçak saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Kozanlı , sosyal medyadan “En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim” paylaşımının yaptı.

'nin kentinde 33 silah arkadaşının şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı , hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı.

'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve İdlib'deki rejim saldırısında 33 arkadaşı şehit olan, kendisi ise yaralan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, 'da tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastane odasından fotoğrafını paylaşan Ayhan, şu ifadelere yer verdi:

"Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim, ablalarım, silah arkadaşlarım, herkese tek tek dönüş yapamıyorum, durumum malum. Anlayışınız, düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN