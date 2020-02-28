Son dakika: İdlib'de yaralanan askerden duygu dolu paylaşım!
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimin alçak saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medyadan “En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim” paylaşımının yaptı.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 silah arkadaşının şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve İdlib'deki rejim saldırısında 33 arkadaşı şehit olan, kendisi ise yaralan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay'da tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastane odasından fotoğrafını paylaşan Ayhan, şu ifadelere yer verdi:
"Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim, ablalarım, silah arkadaşlarım, herkese tek tek dönüş yapamıyorum, durumum malum. Anlayışınız, düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah."
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