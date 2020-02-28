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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
İDLİB'DE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

REJİM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

18 günde 2094 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Rejim hedefleri ateş altında! TSK yerle bir etti... | Video SON DAKİKA: REJİM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA! TSK YERLE BİR ETTİ... | VİDEO

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