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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı'nda flaş mesajlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ERDOĞAN’DAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA FLAŞ MESAJLAR

Son dakika haberi… Başkan , ’ni Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA: Başkan , 'ni Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Başkan Erdoğan'a da izletildi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Hazırlanan bu sürpriz benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevi vardı, orada elde ettiğim imkanlarla aldığım ilk eser Hukuk-u İslamiye Kamusuydu. Taksitlerini simit, su satarak ödemiştim. O günden bugüne de bu şekilde geldik. Böyle başlayan bir hayat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev kütüphane... Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir. Kitap bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir. Hazırlanan bu kısa da olsa takdim de sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

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