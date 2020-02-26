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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'HOCALI KATLİAMI' PAYLAŞIMI

'nın 27'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan , "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." diye yazdı.

Son dakika: Dışişleri'nden flaş 'Hocalı katliamı' tepkisi SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ 'HOCALI KATLİAMI' TEPKİSİ

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