Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 'Süre doluyor! Sahada aktif müdahale...' |Video

Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramıyla ilgili net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "İdlib'deki insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. İdlib'deki askeri varlığımızı hem gözlem ve kontrol noktalarımızdaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak hem de halkı Esad rejiminin zulmün karşı korumak için güçlendirdik. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak istediklerini kabul ettirebileceklerini sananlara bu coğrafyanın bir özelliğini hatırlatmak isteriz. Bu coğrafya kendini büyük gören nicelerini daha olduğunu bile anlamadan bir anafor gibi savurup yutmuştur, bu bilinmeli! Biz bu coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz. Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız." dedi.