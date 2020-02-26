Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na Esad tepkisi: Adam olmadığını gördük! |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nim TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. "Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var" sözleri ile Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esad’i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük." şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakına sert sözlerle yüklenerek "Bu bir ihanettir!" dedi. Konuşmasında İdlib konusunda da değinen Erdoğan, "İdlib'te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır. İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT ESAD TEPKİSİ

Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var ancak CHP yönetimi hala en önemli sıkıntımız olarak sürüyor. Milletimize olan saygımız gereği kendimizi bazı gerçekleri ifade etmek mecburiyetinde hissediyoruz. Önce adaletten bahsedip ardından adalet kurumlarına her türlü hakaretleri yapan bir zihniyet.



Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere satmış olan kişiyi biliyoruz. Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerini verirken tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir.

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar anlamamış bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine laf eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.

İnsan da vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib'deki sen o yavruları sen televizyonlarda izlemiyor musun? O yavruların nasıl sığınacak yer aradıklarını görmüyor musun ya? O yavruların ahı sana yeter. O anneler o babalar o çamur deryası içinde başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyorlar.

"ADAM OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esad'i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük.

"BUNLAR CİBİLLİYET FUKARASI"

Bay Kemal sen siyaseti bilmiyorsun sen siyasetin cahilisin bunları tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası bunlar hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller ve bunu yapmadılar. Şu anda Apo'nun ortaklarıyla ortaklığı var bununla kalmadılar AP'de de beraber oturdular.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN TRABLUS'TA NE İŞİ VARDI?"

Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söyledikleri deryada damla hükmünde dahi değildir. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta ne işi vardı? Bizim bir tarihimiz var, biz tarihimize sahip çıkan tarihimizle beraber yürüyen bir partiyiz.

"BU ADAMIN BU KONUDA SÖYLEDİKLERİ HEZEYANDAN İBARETTİR"

Bugün Libya'da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez inanın CHP'nin şurada 20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Bu adamın bu konuda söyledikleri hezeyandan ibarettir. Türk milleti Çanakkale'de 7 düvele karşı mücadele ederken de emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. O yüzden CHP'yi milletimize başındaki zatı da işinin ehli hekimlere havale ediyorum.

SAMAN TEPKİSİ

Saman konusunu tekrar izah edelim de mesele onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. Bu zatın sürekli saman konusunu açması zihin dünyası hakkında bilgi veriyor bize. Türkiye 2019 yılında yaklaşık 24 milyon ton saman üretmiştir bu samanın yaklaşık 85 bin tonunu ihraç ederek gelir elde ettik. Türkiye dünyanın en önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Tarım ürünleri ihracatımız 2019'da 18 milyar dolara yükseldi yani yaklaşık 5 katına çıktı.

CHP'YE ÇOK SERT HDP TEPKİSİ! "BU BİR İHANETTİR"

Başkan Erdoğan CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakına sert sözlerle yüklenerek "Bu bir ihanettir!" dedi.

CHP yönetimi kurduğu gizli ittifakları gizlemeye çalışıyor. Elbette siyasette ittifaklar vardır ve meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, özellikle ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde olandır. Bu siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın demokrasilerde yeri yoktur. Bu partinin eş başkanı ittifakı alenileştirme çağrısı yaptı. CHP'nin başını çektiği ittifak bloğunun bir diğer partideki sıkıntıların da arttığı anlaşılıyor. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen, bunun bedelini isterler. Bu bedel kimi zaman siyasi ihanet, kimi zaman kendini inkar, kimi zaman ekonomik rant olur.

Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler görev yapıyor. Bize düşen görev CHP'li belediyelerdeki bu ihanetleri yolsuzlukları takip edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır. CHP gibi bir partiyi bölücü terör örgütünün kadrolarına teslim eden zihniyetin diğer alanlardaki hezeyanlarına şaşırmamak gerekiyor.

Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin elindeki belediyeleri yakından takip ediyoruz.

FLAŞ İDLİB MESAJI! "VERDİĞİMİZ SÜRE DOLUYOR"

İdlib'te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır.

"İDLİB'TE EN KÜÇÜK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız.

İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız.