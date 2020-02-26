Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya açıklaması! "Görüşmeler bu akşam başlayacak"
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan heyet geliyor, bu akşam görüşmeler başlayacak. İdlib'de öncelikle ateşkes sağlanmalı" açıklamasında bulundu.detaylar gelecek...
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