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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya açıklaması! "Görüşmeler bu akşam başlayacak"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'dan heyet geliyor, bu akşam görüşmeler başlayacak. İdlib'de öncelikle ateşkes sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

detaylar gelecek...

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