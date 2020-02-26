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MEB sosyal medyadan koronavirüs paylaşımı yaptı! Veliler ve öğrenciler dikkat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
MEB SOSYAL MEDYADAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI YAPTI!

, okullar için öngörülen koronavirüs tedbirlerini kapsayan bir video mesaj yayınladı. "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı. İşte tarafından paylaşılan o video...

, okullar için öngörülen koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı.

Bakanlığın sosyal medyadaki tüm hesaplarından "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı.

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Mesajda, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmesi, egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmesi, okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanların sık havalandırılması gerektiği belirtildi.

Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için ellerin sık yıkanmasının önemine de işaret edilen mesajda, şu öneriler yer aldı:

"Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı. Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemli. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli.

Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun mendille kapatılmalı, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalı. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalı. Öğrencide ateş, öksürük, hapşırma, burun akıntısı gibi solunum sistemi enfeksiyonu belirtileriyle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuyla temasa geçilmeli. Belirtilerin devam ettiği dönemde öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalı. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmesine özen gösterilmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmeli."

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