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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 4 TERÖRİST TESLİM OLDU

, Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutan anneler hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

, aralarında Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da olduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmalarıyla, terör örgütü mensupları "Devrim Amed" kod adlı Hüseyin Akdoğan, "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, "Hevijyan" kod adlı Halise Alptekin ve "Akif Kızıl" kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.

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