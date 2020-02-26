Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği
Son dakika haberine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti. Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla telefonla aradı.
MUTLULUK VE BAŞARI DİLEDİ
Görüşmede Mirziyoyev, Erdoğan'a mutluluk ve başarı, dost Türk halkına da refah diledi.
Mirziyoyev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklıkların pekişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı.
Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.
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