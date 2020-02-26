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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
MİRZİYOYEV'DEN, BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Son dakika haberine göre , Başkan 'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti. Telefon görüşmesinde iki , kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

, Başkan 'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, dolayısıyla telefonla aradı.

MUTLULUK VE BAŞARI DİLEDİ
Görüşmede Mirziyoyev, Erdoğan'a mutluluk ve başarı, dost Türk halkına da refah diledi.

Mirziyoyev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklıkların pekişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı.

Telefon görüşmesinde iki , kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

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