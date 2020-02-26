26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Dört ilde koronavirüs şüphesi! Gözlem altına alındılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
DÖRT İLDE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ! GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Kütahya, Manisa, ve Ordu'da 4 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hatay’da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri 'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden 'a buradanda kara yoluyla 'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine 'ye getirildiği öğrenildi.

ORDU
Ordu'da, Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Gittiği Japonya'dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.

MANİSA
Dört ilde koronavirüs şüphesi... Gözlem altına alındılarManisa'da Çinli turistlere rehberlik yaptığı belirtilen kadın, üşüme, titreme şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede önlem alınırken, rehberde 'koronavirüs' bulgularına rastlanmadı.

En son Çinli bir grubu gezdirdiği belirtilen kadın rehber, yüksek ateş şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın bulunduğu bölümde önlem alındı. 'Koronavirüs' şüphesiyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Yapılan kontrollerde, hastada koronavirüs bulgularına rastlanmadı. Hastanın özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu serviste de önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."

KÜTAHYA
Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hasta daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş koronavirüs açıklaması! Her türlü önlemi aldık SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! "HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK"
Türkiye'den 'koronavirüs aşısı' ile ilgili açıklama |Video TÜRKİYE'DEN 'KORONAVİRÜS AŞISI' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA |VİDEO
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan: Koronavirüs olan hastamız yok SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN: KORONAVİRÜS OLAN HASTAMIZ YOK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN