Son dakika: Dört ilde koronavirüs şüphesi! Gözlem altına alındılar
Kütahya, Manisa, Hatay ve Ordu'da 4 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hatay’da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran'a buradanda kara yoluyla Suriye'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
ORDU
Ordu'da, Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Gittiği Japonya'dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.
MANİSA
Dört ilde koronavirüs şüphesi... Gözlem altına alındılarManisa'da Çinli turistlere rehberlik yaptığı belirtilen kadın, üşüme, titreme şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede önlem alınırken, rehberde 'koronavirüs' bulgularına rastlanmadı.
En son Çinli bir grubu gezdirdiği belirtilen kadın rehber, yüksek ateş şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın bulunduğu bölümde önlem alındı. 'Koronavirüs' şüphesiyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Yapılan kontrollerde, hastada koronavirüs bulgularına rastlanmadı. Hastanın özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu serviste de önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."
KÜTAHYA
Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hasta daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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