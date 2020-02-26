Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirirken, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'koronavirüs' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Tahran'dan gelen vatandaşların testleri negatif çıktı.
Kum ve Meşet geçmişi olamayan karantinadaki kişiler en az 7 gün bekletilmesi gerekirse 14 güne çıkartılması anlayışı benimsendi.
(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.
Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, Corona virüsüne şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez.
Yarın sınır kapılarındaki önlemleri görmek için harekete geçeceğim.
Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.
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