Son dakika: Almanya'da koronavirüs alarmı! Askeri üs karantinaya alındı
Son dakika haberi... Bir askerin koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üssün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.
Almanya'da Köln'deki askeri üs, bir askerin koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından dış dünyaya kapılarını kapattı. Üs, karantinaya alındı.
Çin, İran, Yunanistan, Hırvatistan; tüm dünyadan koronavirüsle ilgili gelişmeler ardı ardına geliyor. Koronavirüs tespit edilen hastalar karantinaya alınırken Almanya'da yaşanan gelişme tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
ASKERİ ÜS KARANTİNADA
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine göre; bir asker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından askerin bağlı bulunduğu askeri üste hareketli dakikalar yaşandı. Önlem amaçlı askeri üs karantinaya alındı. Askeri üssün kapıları dış dünyaya kapatıldı.
ÖLÜM VE VAKA SAYISI
Koronavirüste bugün sağlık kuruluşlarından alınan bilgilere göre 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa kıtasında İtalya'da 11 kişi hayatını kaybederken Almanya'da şu ana kadar koronavirüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçmiş değil. Almanya'da kayıtlara geçen vaka sayısı ise 17.
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