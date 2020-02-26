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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan HDP'nin skandal kongresine sert eleştiri: Gereklerine uymazsan uydururlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HDP'NİN SKANDAL KONGRESİNE SERT ELEŞTİRİ

Son dakika haberine göre dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan , ’nin skandal kongresine çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Yaptıkları her şey suç. Burası hukuk devleti ise sen bu ülkedeki hukukun bütün gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar. Bu iş böyle” ifadelerini kullandı.

Başkan , dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan 'nin skandal kongresinde yaşananlara tepki gösterdi.

İşte Başakan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"BURASI HUKUK DEVLETİ! GEREKLERİNE UYMAZSAN UYDURURLAR"
Erdoğan, HDP'nin skandal kongresi hakkında yöneltilen soruya, "Durmadan genel başkan değişir mi? Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç. HDP bir kongre yapıyor, sonunda bölücü terör örgütü elebaşı ile alakalı oraya bir gündem olmuş. Bugün 13 kişi konu ile ilgili gözaltına alınmış. Niye gözaltına aldılar? Bununla birlikte büyük ihtimalle soruşturma da açılacak. Niye müsaade ettin? Siz parti olduğunuzu söylüyorsunuz da biz değil miyiz? Bizim partilerimizde niçin bunlar olmaz? Burası hukuk devleti ise sen bu ülkedeki hukukun bütün gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar. Bu iş böyle." dedi.

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NE OLMUŞTU?
'nın siyasi uzantısı olan HDP 23 Şubat'ta düzenlediği 4. Kongresinin açılışında 'nı okumamış, bebek katili Abdullah Öcalan için saygı duruşunda bulunulmuştu. Adeta PKK propagandası havasında geçen kongre büyük tepki ile karşılanmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı , "Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır. CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kongre hakkında harekete geçen savcılık 15 kişinin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Son dakika: HDP kongresine soruşturma: 14 kişi gözaltında SON DAKİKA: HDP KONGRESİNE SORUŞTURMA: 14 KİŞİ GÖZALTINDA
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HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a saygı duruşu! Skandala CHP'li Aykut Erdoğdu da ortak oldu HDP KONGRESİNDE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SAYGI DURUŞU! SKANDALA CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU DA ORTAK OLDU
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