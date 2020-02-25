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Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde flaş gelişme! Aile boyu FETÖ çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
İTİRAF ETTİLER! AİLE BOYU FETÖ ÇIKTI

Son dakika haberine göre; Emniyet Müdürü ’yi makamında şehit eden polis memuru ’nun eşi ve doktor ağabeyi üyesi olduklarını itiraf etti.

Emniyet Müdürü 11 Aralık 2018'de makam odasında Sarıcaoğlu tarafından şehit edildi. Sarıcaoğlu'nun kent merkezine tayin istediği, geri çevrilince de öfke krizine kapılarak cinayeti işlediği kayıtlara geçti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bu yönde yürüttü. Sarıcaoğlu'nun örgütü ile ilişkisinin bulunmadığının altı çizildi. 15 Ekim 2019'da Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen bir ihbar telefonu Altuğ Verdi cinayetinin ardındaki FETÖ izinin belirlenmesi için ilk ipucu oldu. İhbarcı sadece Sarıcaoğlu'nun FETÖ üyesi olduğunu söylemekle kalmayıp, İstanbul'da görev yaptığı sırada kendisinin de polis imamı olan akademisyen Evren Ersoy'un ismini veriyordu. Bu ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantıları birer puzzle parçası gibi ortaya çıkartıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Sarıcaoğlu'nun ağabeyi ve eşi ile hâlâ görevde olan 9 polis memuru ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 5 kişinin FETÖ'den tutuklu olduğu, 2'sinin ise yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savcılık talimatıyla 20 Şubat'ta ikinci operasyon yapıldı. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. savcılık sorgusunda örgütle olan tüm ilişkisini reddetti. Oysa ki aynı sıralarda sorgulanan eşi ve ağabeyi , hem kendilerinin hem de İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. İtirafçılar Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istedi.

FETÖ İLE EVLENDİKTEN SONRA TANIŞTIM

Semiha Sarıcaoğlu FETÖ'yle eşiyle evlendikten sonra tanıştığını, ilk kez eşi 'da polis memuru olarak görevliyken cemaat evlerine gittiğini, 'in vaaz kasetlerini dinlediklerini, Risale-i Nur okuması yaptıklarını anlattı. Evlendikleri ilk dönemde karıncayı bile incitmeyecek bir kişi olarak tanıdığı eşinin son 1.5 yılda agresif tavırlar içine girdiğini söyleyen Semiha Sarıcaoğlu, "Cinayeti ilk duyduğumda inanmadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu söylemleri devam ediyordu" dedi.

BENİM VE 2 ÇOCUĞUMUN HAYATI İLE OYNADI

Örgütün gizli haberleşme programı Kakao Talk'ın, polis eşlerinden sorumlu olan polis memuru Gülseren Erbaş tarafından telefonuna yüklendiğini iddia eden Semiha Sarıcaoğlu'nun son sözleri ise "Eşime hakkımı helal etmiyorum. Benim ve 2 çocuğumun hayatı ile oynadı" oldu.

GİZLİ TOPLANTILARA KATILMIŞ

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun gözaltına alındığı güne kadar örgütle ilişkisinin devam ettiği belirtildi. Mustafa Sarıcaoğlu'nun 'da örgüt mensupları ile sohbet toplantıları adı altında gizli toplantılara katıldığı belirlendi. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan mahrem imamlardan Kadir Doğan ve Mehmet Ali Danacı'nın itirafları sonunda Rize'de FETÖ'ye ait 16 örgüt evi saptandı.Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun itirafçı olan eşi Semiha Sarıcaoğlu, samimi beyanlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile serbest bırakılırken, ağabey Mustafa Sarıcaoğlu mahkemeye sevk edildi.

ALTUĞ VERDİ'YE BÜYÜK BİR KİN DUYUYORDU

Samsun'da aile hekimi olan Mustafa Sarıcaoğlu da kendisi ve kardeşinin FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. Kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlatan Mustafa Sarıcaoğlu, "Öldürdüğü Altuğ Verdi'ye büyük bir kin duyuyordu. Altuğ Verdi'den darbe girişimi sonrası İstanbul'da FETÖ mensuplarına işkence yaptığını söyleyip nefret ediyordu. Cinayeti tayin yüzünden işlediğini söyledi. Zaman zaman yaptığımız sohbetlerde darbe girişimini FETÖ mensuplarının yapmadığını anlatıyordu" dedi.

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