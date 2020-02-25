Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde flaş gelişme! Aile boyu FETÖ çıktı

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 11 Aralık 2018'de makam odasında Sarıcaoğlu tarafından şehit edildi. Sarıcaoğlu'nun Rize kent merkezine tayin istediği, geri çevrilince de öfke krizine kapılarak cinayeti işlediği kayıtlara geçti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bu yönde yürüttü. Sarıcaoğlu'nun FETÖ örgütü ile ilişkisinin bulunmadığının altı çizildi. 15 Ekim 2019'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen bir ihbar telefonu Altuğ Verdi cinayetinin ardındaki FETÖ izinin belirlenmesi için ilk ipucu oldu. İhbarcı sadece Sarıcaoğlu'nun FETÖ üyesi olduğunu söylemekle kalmayıp, İstanbul'da görev yaptığı sırada kendisinin de polis imamı olan akademisyen Evren Ersoy'un ismini veriyordu. Bu ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantıları birer puzzle parçası gibi ortaya çıkartıldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Sarıcaoğlu'nun ağabeyi ve eşi ile hâlâ görevde olan 9 polis memuru ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 5 kişinin FETÖ'den tutuklu olduğu, 2'sinin ise yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savcılık talimatıyla 20 Şubat'ta ikinci operasyon yapıldı. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu savcılık sorgusunda örgütle olan tüm ilişkisini reddetti. Oysa ki aynı sıralarda sorgulanan eşi Semiha Sarıcaoğlu ve ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu, hem kendilerinin hem de İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. İtirafçılar Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istedi.

FETÖ İLE EVLENDİKTEN SONRA TANIŞTIM

Semiha Sarıcaoğlu FETÖ'yle eşiyle evlendikten sonra tanıştığını, ilk kez eşi Ardahan'da polis memuru olarak görevliyken cemaat evlerine gittiğini, Fetullah Gülen'in vaaz kasetlerini dinlediklerini, Risale-i Nur okuması yaptıklarını anlattı. Evlendikleri ilk dönemde karıncayı bile incitmeyecek bir kişi olarak tanıdığı eşinin son 1.5 yılda agresif tavırlar içine girdiğini söyleyen Semiha Sarıcaoğlu, "Cinayeti ilk duyduğumda inanmadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu söylemleri devam ediyordu" dedi.

BENİM VE 2 ÇOCUĞUMUN HAYATI İLE OYNADI

Örgütün gizli haberleşme programı Kakao Talk'ın, polis eşlerinden sorumlu olan polis memuru Gülseren Erbaş tarafından telefonuna yüklendiğini iddia eden Semiha Sarıcaoğlu'nun son sözleri ise "Eşime hakkımı helal etmiyorum. Benim ve 2 çocuğumun hayatı ile oynadı" oldu.

GİZLİ TOPLANTILARA KATILMIŞ

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun gözaltına alındığı güne kadar örgütle ilişkisinin devam ettiği belirtildi. Mustafa Sarıcaoğlu'nun Samsun'da örgüt mensupları ile sohbet toplantıları adı altında gizli toplantılara katıldığı belirlendi. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan mahrem imamlardan Kadir Doğan ve Mehmet Ali Danacı'nın itirafları sonunda Rize'de FETÖ'ye ait 16 örgüt evi saptandı.Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun itirafçı olan eşi Semiha Sarıcaoğlu, samimi beyanlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile serbest bırakılırken, ağabey Mustafa Sarıcaoğlu mahkemeye sevk edildi.

ALTUĞ VERDİ'YE BÜYÜK BİR KİN DUYUYORDU

Samsun'da aile hekimi olan Mustafa Sarıcaoğlu da kendisi ve kardeşinin FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. Kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlatan Mustafa Sarıcaoğlu, "Öldürdüğü Altuğ Verdi'ye büyük bir kin duyuyordu. Altuğ Verdi'den 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul'da FETÖ mensuplarına işkence yaptığını söyleyip nefret ediyordu. Cinayeti tayin yüzünden işlediğini söyledi. Zaman zaman yaptığımız sohbetlerde darbe girişimini FETÖ mensuplarının yapmadığını anlatıyordu" dedi.