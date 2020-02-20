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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında son dakika gelişmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINDA YENİ GELİŞME

Son dakika haberi... Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Görevi sırasında iki yıl önce 'de makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİT ALTUĞ VERDİ SUİKASTI SORUŞTURMASINDA FETÖ DETAYI

Güvenlik kaynaklarına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun bağlantısı tespit edilmişti.

İKİNCİ DALGA OPERASYON...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı.

YENİ OPERASYON YAPILDI

Bu sabah İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı 1 şüphelinin ise başka 1 soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi.
Şehit emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili geçtiğimiz 13 Şubat'ta FETÖ bağlantılı bir hücreye eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 27 kişiden 20'si yakalanmış, 5'inin cezaevinde olduğu hücre üyelerinden ikisinin yurt dışında firari olduğu belirtilmişti. Dün gözaltına bulunan 2 FETÖ üyesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada karar ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA KARAR
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetiyle ilgili şok FETÖ detayları RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK FETÖ DETAYLARI

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