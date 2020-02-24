Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme! Polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı |Video

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

NELER YAŞANDI?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce bir polis memuru tarafından makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubatta yapılan operasyonda 20 FETÖ üyesi gözaltına alınmış, 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında 20 Şubat günü yapılan ikinci operasyonla 6 şüpheli daha gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 26'ya yükselmişti.



İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından serbest kalmıştı.



Dün 2 kişinin daha itirafçı olduğu ve serbest kaldığı öğrenildi.



Toplamda 6 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalırken, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.



Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti.