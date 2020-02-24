Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde karar verildi
FETÖ tarafından katletilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasında karar verildi. FETÖ içerisindeki hücre yapılanmasına bağlı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan ve aralarında emniyet müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İbrahim Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerden 10'u "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Savcılı��ın talebini değerlendiren mahkeme aralarında Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 2 şüpheliyi ise adlı kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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