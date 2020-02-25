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Son dakika: İstanbul'da 'torbacılara' dev operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
İSTANBUL'DA 'TORBACILARA' DEV OPERASYON!

Son dakika haberine göre; 'da helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı.

Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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