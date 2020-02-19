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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020
VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA KARAR

Eski Rize Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 20 şüpheliden 2'si, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'inin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 şüphelinin ise bu yönde verdikleri ifadeler doğrultusunda serbest bırakıldıkları bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü 'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

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