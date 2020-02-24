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Son dakika: Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme! Polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

Son dakika haberine göre Eski Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Eski Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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