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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem için açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı da 'de yaptığı açıklamada Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk ile ilgili, "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, 'ın koordinasyonunda 'da tüm çalışmalar devam etmekte." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , temasları kapsamında ilk ziyaretini Valisi Hasan Karahan'a gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinde polis tören mangası ve kalabalık bir protokol tarafından karşılanan Oktay, Vali Karahan başta olmak üzere daire amirlerinden brifing aldı, çıkışta da bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında öncelikle İran'da meydana gelen ve 'ın köylerinde yıkıma neden olan depreme değinen Oktay, olayda 9 kişinin öldüğünü 37'sinin yaralandığı ifade etti.

"İNŞALLAH SAYI ARTMAYACAK DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

Oktay, "Üzüntülü bir haber ile geldik. İran'da meydana gelen depremden dolayı Van da etkilendi, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar aldığımız bilgilerde merkezli açıklamalar yapılmakta, İçişleri Bakanımız yolda ulaşmak üzere. Vali ve kaymakamlarımız ile görüştük. AFAD'ın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların Van'da çalışmaları devam etmekte. Van'ın Başkale ilçesinin Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen özellikle kerpiç binaların yıkılması ile 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. 37 de yaralımız var. Tamamı AFAD'ın koordinasyonunda ilgili sağlık kuruluşları ve hastanelere sevk edildi. Tedavileri buralarda yapılmakta. İnşallah bunu atlatırız. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bilgisini aldık, inşallah sayı artmayacak diye ümit ediyoruz" dedi.
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

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