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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama: Tek bir sayfada olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
FUAT OKTAY AÇIKLADI: TEK BİR SAYFADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa erişilebilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa erişilebilecek." dedi.

AYRI AYRI KURUMLARA GİTMEYE GEREK KALMAYACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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