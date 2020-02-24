"Maliyetler arttı" diye metrobüse zam yapıp yandaş sanatçılara servet ödeyen İmamoğlu'na tepki yağıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, metrobüs durakları arasında yüzde 79 zam yaptı. İmamoğlu'nun "Maliyetler arttı" bahanesiyle ulaşıma fahiş zam yaparken konser harcamalarına onlarca milyon lira ayırmasına sosyal medyadadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından biri, "Yazıktır, günahtır, ayıptır." diye yazdı. Ayrıca İBB'nin metroda gece 00.30’dan itibaren uygulamaya koyduğu çift tarife vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul’da normal zamanlarda 3,5 TL olan metro kullanımı gece saatlerinden itibaren 7 TL olarak uygulanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

YANDAŞ SANATÇILARA 50 MİLYONLUK SERVET

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplum ulaşıma "maaliyetler arttı" bahanesiyle zam yapsa da konser masraflarından kesintiye gitmek bir yana kesenin ağzını daha da açtı. CHP'li belediye, seçim sürecinde İmamoğlu'nu destekleyen yandaş sanatçılara desteğinin karşılığını vermek adına 50 milyon liralık konser bütçesi ayırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li İBB'nin konserlere milyonlarca lira ayırırken halkın ulaşım ücretlerine acımasız bir zam yapması sosyal medyanın da gündemindeydi. İşte Twitter'da konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:













ÇİFT ÜCRET TARİFESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

İBB tarafından 30 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlanan gece metrosunda çift ücret tarifesi uygulanıyor. 3,5 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 7 TL kesiliyor. İBB tarafından uygulanmaya başlanılan gece tarifesi Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dakika sefer aralığında gerçekleştiriliyor. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil ediliyor.

VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ ZORLUYOR

Yaklaşık 6 aydır uygulanmakta olan çift tarife ise vatandaşlardan büyük tepki çekmeye devam ediyor. Çift tarifenin bütçelerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu. Çift tarife yüzünden gece işine giderken metroları kullanmadığını belirten vatandaşlar, durumun tek tarifeye indirilmesini istedi.