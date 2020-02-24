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Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.

Başkan , heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.

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