Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kabulde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu.
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