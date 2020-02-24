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El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 1 sivil yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI! YARALI VAR...

Son dakika haberi... 'de  bölgesinde şehir merkezinde patladı. Yaşanan olayda 1 sivil yaralandı. Yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Terör örgütleri ve Esad Rejiminin saldırıları altındaki 'de birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre kentine bağlı bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 1 sivil yaralı EL BAB’DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI: 1 SİVİL YARALI

YARALI TEDAVİ ALTINDA

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

YURT İÇİNDE DE SON ANDA ÖNLENDİ

Öte yandan 'da jandarma ekipleri, terör örgütü /'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.

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