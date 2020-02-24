El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 1 sivil yaralı
Son dakika haberi... Suriye'de El Bab bölgesinde şehir merkezinde bomba yüklü araç patladı. Yaşanan olayda 1 sivil yaralandı. Yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Terör örgütleri ve Esad Rejiminin saldırıları altındaki Suriye'de birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
YARALI TEDAVİ ALTINDA
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.
YURT İÇİNDE DE SON ANDA ÖNLENDİ
Öte yandan Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.
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