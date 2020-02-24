İmamoğlu kamu mallarını peşkeş çekiyor! İBB'den İYİ Partili İbrahim Özkan'a özel şoförlü makam aracı

Seçimlerde israfı kendisine malzeme yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra sözlerini unutup israfın dibine vurdu. İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın illegal olarak, İBB'ye ait kamu aracını makam aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim Özkan'a özel şoför tahsis edildiği ve yakıtının da İBB tarafından karşılandığı tespit edildi. Bu skandala sosyal medyadan tepki yağdı: Kamu malları peşkeş çekiliyor... Daha önce de Özkan'ın kendisine tahsis edilen ait araçla partisinin İzmir programına gittiği ifşa olmuştu.

Göreve geldiği günden bu yana adını hep skandal kararlarla duyduğumuz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, israf naraları atarken kendisinin de israf yaptığı ortaya çıktı.

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın illegal olarak İBB'ye ait kamu aracını makam aracı olarak kullandığı ortaya çıktı.

ÖZEL ŞOFÖR DE YAKIT DA İBB'DEN

İYİ Partili İbrahim Özkan'a CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel şoför tahsis edildiği ve yakıtında İBB tarafından karşılandığı tespit edildi.

KAMU MALLARI PEŞKEŞ ÇEKLİYOR

İBB'nin bu israfına sosyal medyada tepki yağdı. Twitter kullanıcılardan biri, "Bunlar seçim öncesi ne diyordu? Kamu malları peşkeş çekiliyor." diye yazdı.

İZMİR'E KAMU ARACIYLA GİTMİŞTİ

İbrahim Özkan, 30 Ocak 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve 2 Şubat 2020 tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı İzmir'in Çeşme ilçesindeki parti programına katılacağını açıkladı ve "Biz de Çeşme'deyiz" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME YOLUNDAYIZ"

İbrahim Özkan, 31 Ocak 2020 tarihinde yeni paylaşımda bulundu ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık'la İzmir Çeşme ilçesine doğru yola çıktıklarını açıkladı ve Ali Kıdık'la Çeşme yolunda olduğu ifade etti.

Özkan'ın, söz konusu paylaşımında Ali Kıdık'la birlikte çekildikleri fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta; İbrahim Özkan'a kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından partilerin grup başkanvekillerine tahsis edilen aracın olduğu dikkat çekiyor.

ÖZKAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF İSRAFI ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu fotoğrafta; 34 NZ plakalı araç örülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 34 NZ 85.. plakalı aracı ve makam şoförünü İbrahim Özkan'a tahsis etmişti.

İbrahim Özkan'ın, Ali Kıdık'la kuruma ait siyah Passat araçla İzmir Çeşme'ye parti etkinliğine gitmesinin yasalara göre suç olduğu ifade ediliyor.

İbrahim Özkan, 2 Şubat 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda ise, "İzmir'de 16 ilçe gezdik. Halk değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: EN BÜYÜK BEKA SORUNU KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINI ÖNLEMEK

İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında konuşma yapmış ve "En büyük 'beka sorunu' kamu kaynaklarının israfını önlemektir" ifadelerini kullanmıştı..

CHP'DE İLK SKANDAL DEĞİL

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne ait kurum araçlarının partinin mitinglerinde mevzuata aykırı olarak görevlendirildiği ve etkinlik adı altında mitinglere katılımcı taşıdığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi'nin mevzuata aykırı olarak görevlendirdiği araçların toplam 4 bin 813 sefer gerçekleştirdiği, seferler için toplamda 3 milyon 935 bin 349 kilometre yol katettiği ve yapılan araç görevlendirmeleri karşılığında ilgililerden hiçbir ücret talep etmediği ortaya çıktı.

SAYIŞTAY TESPİT ETTİ

Sayıştay tarafından yapılan incelemede, yapılan seferlere ilişkin örneklere de yer verildi. Avcılar Belediyesi'nin etkinlik adı altında yapılan Yalova, Edirne ve İstanbul Maltepe'ye araç görevlendirmelerinin 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de söz konusu yerlerdeki mitingleriyle aynı günlerde olduğu tespit edildi. Sayıştay, "Belediye bütçesinden siyasi partiler için harcama yapması, belediye hizmet araçlarının siyasi partilerin işleri için bedelsiz olarak kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.

KANUNİ DAYANAĞI OLMADAN KAMU KAYNAĞI KULLANDIRILAMAZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçelerden yardım yapılması" başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir" hükmü yer alıyor.

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