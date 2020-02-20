20 Şubat 2020, Perşembe
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İBB'nin zam oyunu! Metrobüs duraklarını tek tek hesaplayıp yüzde 79 zam yaptılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
İBB'NİN ZAM OYUNU!

'nin ulaşımda aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 kararı alındı. Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan 'nin () metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı.

10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi.

Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.


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