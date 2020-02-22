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Son dakika: Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BAKAN AKAR RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ!

Son dakika haberine göre; , Rus mevkidaşı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 'de tansiyonun düşürülmesi konuşuldu.

, Rusya Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, 'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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