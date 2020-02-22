Son dakika: Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü!
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konuşuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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