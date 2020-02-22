22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kaçak olarak Suriye’den Mardin'e giriş yapan PYD'li 5 terörist tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
PYD'Lİ 5 TERÖRİST TUTUKLANDI!

'den kaçak yollarla geldikleri 'in ilçesine giriş yaptıkları tespit edilen 5 terörist gözaltına alındı.  üyesi oldukları belirlenen 5 terörist, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü ilçesine bağlı sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla 'ye giriş yaptıkları belirlenen E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H. terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü üyesi olmadıklarına yönelik verdikleri ifadeyi çelişki bulan jandarma gözaltı süresini uzattı.

TESLİM OLAN TERÖRİST, 5 ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Ek gözaltı süresinde soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, daha önce teslim olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanan terör örgütü üyesine, gözaltındaki 5 şüphelinin teşhisini yaptırdı. Teslim olan örgüt üyesi, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu, gözaltındaki 5 şüphelilere maaşlarını da kendisinin verdiğini söyledi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER…

Öte yandan, ikna çalışmaları kapsamında ve İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma sonucu sınırından teslim olan İ.A. ile R.E.H.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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