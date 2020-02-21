21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020
BAKAN AKAR'DAN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı , 'de hava saldırısı sonucu olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşıma göre Milli Savunma Bakanı , başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı SON DAKİKA: MSB DUYURDU: İDLİB'DE 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 5 ASKERİMİZ YARALANDI
Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN