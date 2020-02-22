Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin, Macron ve Merkel görüşmelerine ilişkin açıklama: Yol haritamızı belirledik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Dün sabah Putin’le görüştük, Macron ve Merkel’le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.'' dedi. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi de geldi: 500 yıl önce de oradaydık, bugün de oradayız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı:
500 YIL ÖNCEDE ORADAYDIK
Bay Kemal Akdeniz'de olan ülkeleri saydı, sadece Türkiye yokmuş. Biz orada sondaj gemilerimizle sondaj gemilerimizle varız. Bay Kemal sen bunu söylediğinde 2 gemimiz vardı şimdi 3'ü aldık haberin olsun. Biz doğu Akdeniz'de sadece gemilerimizle değil, uçaklarımızla fırkateynlerimizle oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız.
Libya'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var şunu da söyleyelim ki birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.
YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK
Gabar'da varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de içerde büyük temizliği yaptık. FETÖ terörüyle de mücadeleyi büyük oranda sürdürüyoruz. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve hedefe ulaşacağız. Pakistan'daydık. Salı günü Azerbaycan'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yuhalandı
- PYD'li 5 terörist tutuklandı!
- Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları...
- Avukat Vahit Bıçak kimdir? Ceren Damar olayı nedir?
- Libya'dan flaş Cenevre kararı!
- Esad rejiminin telsiz konuşmaları ortaya çıktı!
- Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af...
- Bakan Soylu’dan Gül'ün Gezi açıklamasına tepki!
- PKK'dan kaçan Pelda yaşadıklarını anlattı
- Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları listesi!
- Ceren Damar olayı nedir? Ceren Damar davasında avukat Vahit Bıçak kimdir?
- Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?
- 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!
- Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!