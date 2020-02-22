22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin, Macron ve Merkel görüşmelerine ilişkin açıklama: Yol haritamızı belirledik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN: YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK

Başkan , 'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Dün sabah Putin’le görüştük, Macron ve ’le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.'' dedi. Erdoğan'dan 'na Doğu tepkisi de geldi: 500 yıl önce de oradaydık, bugün de oradayız.

Başkan , 'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı:

500 YIL ÖNCEDE ORADAYDIK
'de olan ülkeleri saydı, sadece yokmuş. Biz orada sondaj gemilerimizle sondaj gemilerimizle varız. Bay Kemal sen bunu söylediğinde 2 gemimiz vardı şimdi 3'ü aldık haberin olsun. Biz doğu Akdeniz'de sadece gemilerimizle değil, uçaklarımızla fırkateynlerimizle oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Doğu Akdeniz tepkisi: Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU’NA DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ: BİZ 500 YIL ÖNCE ORADAYDIK BUGÜN DE ORADAYIZ

'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var şunu da söyleyelim ki birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.

YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK
Gabar'da varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de içerde büyük temizliği yaptık. terörüyle de mücadeleyi büyük oranda sürdürüyoruz. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve hedefe ulaşacağız. 'daydık. Salı günü 'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve 'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.''

Başkan Erdoğan’dan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN’DAN MENEMEN - ALİAĞA - ÇANDARLI OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ’NDE AÇIKLAMALAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN