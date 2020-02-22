Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin, Macron ve Merkel görüşmelerine ilişkin açıklama: Yol haritamızı belirledik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Dün sabah Putin’le görüştük, Macron ve Merkel’le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.'' dedi. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi de geldi: 500 yıl önce de oradaydık, bugün de oradayız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı:

500 YIL ÖNCEDE ORADAYDIK

Bay Kemal Akdeniz'de olan ülkeleri saydı, sadece Türkiye yokmuş. Biz orada sondaj gemilerimizle sondaj gemilerimizle varız. Bay Kemal sen bunu söylediğinde 2 gemimiz vardı şimdi 3'ü aldık haberin olsun. Biz doğu Akdeniz'de sadece gemilerimizle değil, uçaklarımızla fırkateynlerimizle oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız.

Libya'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var şunu da söyleyelim ki birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.

YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK

Gabar'da varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de içerde büyük temizliği yaptık. FETÖ terörüyle de mücadeleyi büyük oranda sürdürüyoruz. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve hedefe ulaşacağız. Pakistan'daydık. Salı günü Azerbaycan'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.''