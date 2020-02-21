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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Hulusi Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 17:44
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu..

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a gitti.

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

BAKAN AKAR iDLİB'DEKİ ASKERLERLE TELSİZDEN KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!

Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.