Bakan Akar: Suriye'de gözlem noktalarından geril çekilmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Suriye'de gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil, saldırı olursa misliyle karşılık verilecek.” İfadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son durumla ilgili yaptığı açıklamada "Gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek. Rusya ile görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

SORULARI YANITLADI

AK Parti grup toplantısı öncesi Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İNTİKALLERİN BAŞKA AMACI YOK"

Akar, "Astana mutabakatının 5'inci maddesini iyi okuyun. Orada taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör devletlerin ilave tedbir alması için yetkili. Alanın kontrol edilmesi için çalışıyoruz. Bizim yaptığımız intikallerin başka amacı yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Demokratik, istikrarlı bir Suriye istiyoruz" dedi.