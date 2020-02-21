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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! RAKAM GİDEREK ARTIYOR...

, Haki kod adlı isimli teröristin ikna çalışmalarıyla örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece yılbaşından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi.

, bir bölücü terör örgütü üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.

ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sürdüğü belirtildi.

KAÇIP TESLİM OLDU

2006'da terör örgütüne katılan Haki kod adlı isimli teröristin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığının ikna çalışmalarıyla örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

RAKAM 41 ÇIKTI

Açıklamada sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiği vurgulandı.

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