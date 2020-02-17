17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
PKK VE FETÖ’YE BASKIN! YAKALANDILAR

Son dakika haberi: 'ta terör örgütleri  ile 'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 21'i serbest kalırken 3'ü cezaevine gönderildi. 11 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütü ve / mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen PKK ve FETÖ/PDY üyesi 35 şüpheli gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN