Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 21'i serbest kalırken 3'ü cezaevine gönderildi. 11 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi.
GÖZALTILAR VAR
Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen PKK ve FETÖ/PDY üyesi 35 şüpheli gözaltına alındı.
SORGULARI DEVAM EDİYOR
Şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
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