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MSB duyurdu: Tel Abyad'da saldırı düzenleyen PKK/YPG'li teröristler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
MSB DUYURDU: TEL ABYAD'DA SALDIRI DÜZENLEYEN PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER YAKALANDI

ve tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. 'den yapılan açıklamada, "/'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" ifadelerine yer verildi.

ve tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

'ndan () Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.

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