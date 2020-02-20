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Savunma Bakanlığı: PKK-YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
KALLEŞ TUZAK ÖNCEDEN FARK EDİLDİ!

Milli (MSB), 'ndeki Rasulayn'da terör örgütü /'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının () imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü /'nin, 'nde tuzakladığı mayın/'lerin imhasının sürdüğü belirtildi.

20 KİLOGRAMLIK EYP İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı tuzaklanan 20 kilogramlık EYP'nin, madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildiği kaydedildi.

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