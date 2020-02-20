Savunma Bakanlığı: PKK-YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhasının sürdüğü belirtildi.
20 KİLOGRAMLIK EYP İMHA EDİLDİ
Açıklamada, Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı tuzaklanan 20 kilogramlık EYP'nin, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildiği kaydedildi.
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