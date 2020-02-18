Siirt'te PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
Siirt'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 kişiden 16'sı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Güleda'yı vahşice öldürmüştü! Üzerinden bu mektup çıktı
- 6 ilde baskın! Yakalandılar
- AK Partili genç vekil trafik kazası geçirdi
- Dünya takipte! Kritik toplantıda 2.gün!
- Sözcü'den yine provokasyon! Yalanlarına depremi de alet ettiler
- İdlib'den hayata kaçış! Bölgede son durum ne?
- TOKİ Sosyal Konut çekilişi tarihi açıklandı
- Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai!
- Bahçeli: Darbe hevesleri mezarlarında kalacak
- İdlib'de insanlık dramı! 148 bin insan göç etti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
- İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var?
- 240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- 18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?