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Siirt'te PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
SİİRT'TE PKK OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

'te, terör örgütü 'nın işbirlikçilerine operasyon yapıldı. ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında ekiplerince çalışma başlatıldı.



Ekipler, terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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