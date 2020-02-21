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FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu, her şeyi tek tek anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI İTİRAFÇI OLDU!

 Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü itirafçı oldu. Örgüte ve konumlarına ilişkin bilgi veren şüphelilerden 2'sinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler, polis ekiplerince adreslerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

TUTUKLANDI

Örgüte ve konumlarına ilişkin bilgi veren şüphelilerden 2'sinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlendi. İtirafçıların yanı sıra çocukları olan bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

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